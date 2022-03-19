Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki antrenman içeride ısınma egzersizleri ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular top kapma/pas çalışmasının ardından geniş alanda hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.Sarı-kırmızılılar yarınki Gaziantep FK karşılaşması için bugün 14.15'te kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram'ın kart cezası nedeniyle yer almadığı kamp kadrosu şöyle:
"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."- İstanbul