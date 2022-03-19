Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki antrenman içeride ısınma egzersizleri ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular top kapma/pas çalışmasının ardından geniş alanda hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."