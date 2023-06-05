Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk: 'Bir yıl daha kalmak için önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız'

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, 8 puan farkla şampiyon oldukları için keyiflerinin yerinde olduğunu belirterek, 'İki yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz bir yıl daha kalmak için önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız.' dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, 8 puan farkla şampiyon oldukları için keyiflerinin yerinde olduğunu belirterek, "İki yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz bir yıl daha kalmak için önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız." dedi.

Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maç ve düzenlenen şampiyonluk töreninin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Öztürk, sonraki şampiyonluklar için de iddialı konuştu.

"8 puan fark demeyi unutmuşum"

Dursun Özbek'i ikna edip bugünlere geldiklerini ve şampiyonlukta katkısı olan herkese teşekkür ettiğini belirten Öztürk, "Keyfimiz çok yerinde. Ben geçen hafta cumartesi günü, 'Bitti bu iş' dediğimde herkes kızmıştı. Sadece 5 puan değil 8 puan fark olduğunu söylemeyi unutmuşum. Onu da 2-3 gün önce söyledim. Keyfimiz yerinde." dedi.

Fenerbahçe'ye karşı iyi oyunun nedeni sorusuna karşılık Öztürk, "Futbol bu, çok şey yapmamak lazım. Bazen onlar bizi yeniyor bazen biz onları yeniyoruz. Bizim şurada 11 ayımız daha kaldı. Fazla bir şey istemiyoruz. 1 yıl daha şampiyon olalım. 2 yılda, 2 şampiyonluk keyfimizi sürelim." diye konuştu.

"Bu ekip ligi 4-5 yıl domine edecek"

Önümüzdeki sezon ve futbolcu kontratlarıyla ilgili de konuşan Metin Öztürk, şunları dile getirdi:

"Bizim zaten Muslera'mız var, devam eden kontratımız var. Mutlaka tabii Muslera'dan sonra genç kalecilere ihtiyacımız olacak. Sadece kaleci mevkisi için değil, 8+3 kuralından dolayı yerli oyunculara ihtiyacımız olacak. Radarımızda pek çok kaleci var Türkiye'den ve Türkiye dışından. Onu birazdan sihirbaza sorarsınız.

Önümüzdeki sene, 1996-2000 Fatih hocanın 4 yıl arka arkaya şampiyon yaptığı sezon, sonra Şenol Güneş'in ağırlığı Galatasaraylı oyunculardan kurulu milli takımla aldığı dünya üçüncülüğü, aslında böyle kaynağın yaratılması ve arkasının gelmesi...Tahmin ediyorum bizden sonraki yönetimler de Okan hocayla devam edecekler ve 4-5 yıl daha inşallah Galatasaray arka arkaya şampiyon olur diye düşünüyorum. Yani bu işin tekniği. Sonra değişir. Bazen onlar kazanır bazen biz kazanırız ama şu an iyi bir ekip oluştu. Bu ekip eminim ki 4 yıl 5 yıl domine edecek bu ligi genelde şampiyonluk olarak."

Bu şampiyonluğun bundan sonraki şampiyonlukların habercisi olup olmadığı sorulan Öztürk, "Galatasaray Liseli ekibi görüyorsunuz. Galatasaray Lisesi'nden kaynaklanan, farklı bir atmosfer var burada. Para geçmiyor, akıl geçiyor, yönetim geçiyor, bilgi geçiyor, donanım geçiyor. Dolayısıyla iki yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz bir yıl daha kalmak için önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız." görüşünü paylaştı.