Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor Spor Haberleri Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Okan Buruk Antalya Spor Haberler

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