Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıkları Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, dayanıklılık koşuları ve dar alan oyunuyla idmanı tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Spor Haberler

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