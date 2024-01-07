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Galatasaray'da genç futbolcular ilk kez sahaya çıktı

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Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği maçta Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül ilk kez forma giydi.

Galatasaray'da genç futbolcular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, Konyaspor maçıyla birlikte ilk kez oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezalı, sakat ve milli takıma giden futbolcuların çokluğu nedeniyle yedek kulübesine genç futbolcuları aldı. Buruk, Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül'e müsabakanın son dakikalarında görev verdi. 3 genç futbolcu böylece sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahada yer aldı.

Eyüp Aydın ayrıca 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golde korneri kullanan isimdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Eyüp Aydın Konyaspor Efe Akman Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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