Galatasaray'da Gabriel Sara'dan Taraftarlara 3'lü Kutlama
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından futbolcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutlarken, Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara taraftarlara 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Göztepe maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Kale arkasındaki tribününün karşısında kol kola giren futbolcular, taraftarlarla birlikte marş söyledi. Daha sonra Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL