Galatasaray'da futbolculara laktat testi uygulandı
AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara laktat testi uygulandı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
AA / Ercan Çakar - Spor