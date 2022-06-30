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Galatasaray'da futbolculara laktat testi uygulandı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray'da futbolculara laktat testi uygulandı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara laktat testi uygulandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Futbol Spor Haberler

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