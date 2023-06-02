Galatasaray'da futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulunuyor (CANLI YAYIN)
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Galatasaray'da futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulunuyor. CANLI YAYIN DUYURUSU Galatasaray'da futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulunuyor. DHA feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
CANLI YAYIN DUYURUSU
Galatasaray'da futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulunuyor. DHA feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor