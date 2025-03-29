Galatasaray'da Frankowski Kırmızı Kartla Oyun Dışında

Galatasaray'ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışı sol tarafında uzun atılan pasta Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin, Ernest Muçi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski'ye sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. - İSTANBUL