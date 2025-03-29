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Galatasaray'da Frankowski Kırmızı Kartla Oyun Dışında

Galatasaray'da Frankowski Kırmızı Kartla Oyun Dışında
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Galatasaray'ın futbolcusu Przemyslaw Frankowski, Beşiktaş derbisinde 36. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski, Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışı sol tarafında uzun atılan pasta Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin, Ernest Muçi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski'ye sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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