Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı - Haberler

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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından, pozisyon oyunu oynadı. Antrenman, dar alanda yüksek tempolu çift kale maçla tamamlandı.

Sacha Boey, takımla çalışmalara başladı. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Omar Elabdellaoui, daha sonra kendisi için hazırlanan ekstra kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed'in ise tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Haberler

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