Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları - Haberler

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Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

AA - Emre Doğan - Spor
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Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından 17 Yaş Altı Takımı'yla hazırlık maçı oynandı.

Tüm futbolcuların maksimum süre alması için iki devrede de 3'er A takım futbolcusu 17 Yaş Altı Takımı'nda yer aldı. 3-1 tamamlanan karşılaşmada A takımın gollerini Bafetimbi Gomis (2) ve Halil Dervişoğlu kaydetti. 17 Yaş Altı Takımı'nın tek golünü ise penaltıdan Baran attı.

Galatasaray, hazırlıklarına 30 Mart Çarşamba günü devam edecek.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Nisan, Spor, Haberler

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