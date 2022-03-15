Galatasaray'da eski yönetici ve basketbolcu Tuğrul Demir hayatını kaybetti - Haberler

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Galatasaray'da eski yönetici ve basketbolcu Tuğrul Demir hayatını kaybetti

AA - Emrah Oktay - Spor
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Galatasaray'da eski yönetici ve basketbolcu Tuğrul Demir hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği yapan eski basketbolcu Tuğrul Demir vefat etti.

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği yapan eski basketbolcu Tuğrul Demir vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 4106 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği, basketbol şube sorumluluğu yapmış unutulmaz basketbolcularımızdan Tuğrul Demir'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Demir'in yarın saat 14.00'te Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Divan Kurulu, Galatasaray, Basketbolcu, basketbol, Spor, Haberler

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