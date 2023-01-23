Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 25 Ocak'ta yapılacak Spor Haberleri Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Divan kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacaktır." denildi. Kaynak: AA / Spor Galatasaray Spor Haberler

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