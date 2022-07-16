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Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için takımın Avusturya'daki kampından ayrıldı.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için takımın Avusturya'daki kampından ayrıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bölgeye göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki forvet, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a döndü.

Galatasaray, Diagne'yi 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro ve bonuslarla kadrosuna dahil etmişti.

Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük ile görüşeceği öğrenildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Mbaye Diagne Galatasaray Avusturya İstanbul Spor Haberler

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