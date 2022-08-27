Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretlerinin Kalba Union tarafından ödeneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Alexandru Cicaldau Borsa İstanbul Galatasaray Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title