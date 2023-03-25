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Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimleri mali ve idari olarak ibra edildi

Spor Haberleri

Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimleri mali ve idari olarak ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda yapılıyor. Genel kurulda, 1 Ocak-14 Haziran 2022 tarihlerindeki eski başkan Burak Elmas ile 15 Haziran-31 Aralık 2022 tarihlerindeki mevcut başkan Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri ibraya sunuldu. İki dönemdeki yönetimlerin ibra oylaması birlikte yapıldı. Oylama sonucunda, Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.Genel kurulda ayrıca iki dönemin denetim kurulları için yapılan oylamada da oy birliğiyle ibra kararı alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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