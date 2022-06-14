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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Özbek, "Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz. Tüm camiamdan birlik ve beraberlik bekliyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 11 Haziran Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Dursun Özbek ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin ardından Başkan Dursun Özbek, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Cumartesi günü seçimler oldu. Barış içinde güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz. Tüm camiamdan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Barış sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın. Sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimden bir tanesi bu. Birbirimizi sevmememiz için hiçbir sebep yok. Büyük bir aileyiz. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Tüm genel kurul üyelerden, taraftardan bu konuda yardımcı olmalarını diliyorum. Sevgi iklimi bizi başarılarla çok çabuk buluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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