Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 33. haftada 8 Mayıs Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve 2'ye 2 oyunun ardından 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.