Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı - Haberler

Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı
AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.
Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasaray'ın efsane başkanı Dr. Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının beşinci yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
AA / Ercan Çakar - Spor