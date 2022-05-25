Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı - Haberler

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Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasaray'ın efsane başkanı Dr. Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının beşinci yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Ali Tanrıyar, Galatasaray, Spor, Haberler

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