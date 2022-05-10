Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma, kuvvet ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman hücum ve savunma çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı olarak kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor