Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma, kuvvet ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman hücum ve savunma çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı olarak kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Haberler

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