Taylan Antalyalı 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Medipol Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Taylan Antalya dalya heyecanı yaşadı. Turuncu-lacivertlilere karşı 11'de başlayan Taylan, sarı-kırmızılılarla 100. maçına çıkmış oldu. 2 Eylül 2019 tarihinde Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 2 kez gol sevinci yaşadı.

Taylan Antalyalı, bu sezon ise 29'u Süper Lig, 11'i UEFA Avrupa Ligi ve 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 41 karşılaşma görev aldı. Taylan kariyerinde ise Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor ve Hacettepespor ve BB Erzurumspor'da forma giydi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor