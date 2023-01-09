Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı. Buruk ayrıca forvette de Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre derbide 3 değişiklik yaptı. Buruk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis'in yerine sarı kart cezaları sona eren Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Galatasaray'da Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş sakatlıklarından dolayı, Haris Seferovic de kadroda tercih edilmediğinden dolayı 21 kişilik derbi kadrosunda bulunmuyor.

Mauro Icardi, 21 kişilik kadroda

Sakatlığını atlatan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosunda yer aldı. FIFA Dünya Kupası arasında 30 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Icardi, sakatlığının ardından ilk kez kadroya girdi. 29 yaşındaki futbolcu son olarak deplasmanda oynanan Başakşehir maçında oynamıştı.

Barış Alper Yılmaz forvette görev aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin yokluğunda son maçlarda Bafetimbi Gomis oynarken, Buruk derbide ileri uçta Barış Alper'e şans verdi.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Dires Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Yusuf Demir, Emin Bayram, Juan Mata ve Mauro Icardi bekledi. - İSTANBUL