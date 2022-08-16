Galatasaray'da 2022-2023 sezonu kombine biletleri tükendi Spor Haberleri Yeni sezon kombinelerinin tükendiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Yeni sezon kombinelerinin tükendiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı. Satışa çıktığı günden bu yana taraftarlarımızın büyük ilgi gösterdiği 2022-2023 sezonu kombinelerinin tükendiğini gururla duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Galatasaray Spor Haberler

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