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Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel formayla Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı çıkacak

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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı maça Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla çıkacak.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacak.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbiye Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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