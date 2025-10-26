Galatasaray, Cumhuriyet Bayramı'nda 45 çocuğu ağırladı

Galatasaray Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Göztepe mücadelesi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan 45 çocuğu ağırladı.

Sarı-kırmızılı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Galatasaray Stadyum Müzesi ziyareti ile başlayan etkinlikte çocuklar, kulübün tarihi hakkında bilgiler aldı ve kupaları yakından görme fırsatı buldu.

Çocuklar, Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yenilen yemeğin ardından kendileri için hazırlanan oyun alanında eğlendi ve Göztepe maçını statta izledi.