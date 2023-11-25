Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenerek galibiyet elde etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan milli futbolcu Kazımcan Karataş, takım olarak mutlu olduklarını ve önlerindeki UEFA Şampiyonlar Ligi maçına odaklandıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da milli futbolcu Kazımcan Karataş, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

20 yaşındaki sol bek, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir fikstüre girdiklerini belirten Kazımcan Karataş, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Önümüzde bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sol bekte Angelino ile oynadıklarını aktaran 20 yaşındaki futbolcu, "Takıma katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışıyorum ve gelişmeye devam ediyorum. Büyük takımda oynamak zor ama zoru başaracağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım." diye konuştu.