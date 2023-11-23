Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, savunma ve hücum organizasyonlarıyla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'deki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınma yapan futbolcular ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.