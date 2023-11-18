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Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve şut çalışmasıyla başladı ve çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı sabah idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.