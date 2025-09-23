Galatasaray Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, dinamik ısınma ve çeşitli pas çalışmaları ile devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor