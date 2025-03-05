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Galatasaray Corendon Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray Corendon Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları ile gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üçe üç oyun ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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