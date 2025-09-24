Galatasaray Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın, topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma ve hücum idmanlarıyla sona erdiği bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.