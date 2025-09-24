Haberler

Galatasaray Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, topa sahip olma çalışmaları ve savunma hücum idmanları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın, topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma ve hücum idmanlarıyla sona erdiği bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

