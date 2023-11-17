Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Antrenmanlarda kuvvet ve koşu çalışması, pas çalışması ve dört takımlı turnuva yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmanlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanların sabah bölümünde kuvvet ve koşu çalışması yapıldı. Akşam ise iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.