Galatasaray, Christian Bishop'ı Kadrosuna Kattı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 2,01 metre boyundaki ABD'li uzun oyuncu Christian Bishop'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Bishop'a yeni sezonda başarılar dilendi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Christian Bishop'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2,01 metre boyundaki Amerikalı uzun oyuncu Christian Bishop'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bishop, geçen sezonu Çekya temsilcisi ERA Nymburk'ta geçirmişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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