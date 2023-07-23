Galatasaray, Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı
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Galatasaray, Al Nasr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bakambu için eski kulübüne 700.000 Euro transfer ücreti ödenecek ve futbolcuyla 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Galatasaray, Al Nasr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Bakambu'nun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023