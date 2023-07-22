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Galatasaray, Cedric Bakambu ile transfer görüşmelerine başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cedric Bakambu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başladığını açıkladı. Bakambu, geçen sezon Olimpiakos'ta 18 gol kaydetmişti.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cedric Bakambu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Geçen sezon Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 37 maçta 18 gol kaydetmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Cedric Bakambu Galatasaray Spor Haberler

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