Galatasaray, ÇBK Mersin'i 75-71 ile Geçti
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde dördüncü hafta maçında Galatasaray, ÇBK Mersin'i 75-71'lik skorla mağlup etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Turgut Işık, Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3,, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Asena Yalçı, Juskaite 11, Hayes 10, Geiselsoder 22, Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 9
GALATASARAY: Smalls 7, Williams 10, Oblak 11, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 2, Derin Erdoğan 8, Juhasz 24, Elif Bayram, Kuier 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-20
DEVRE: 38-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-51
5 FAUL: Büşra Akbaş (Çimsa ÇBK Mersin )
Basketbol Kadınlar Süper Ligin dördüncü haftasında ÇBK Mersin, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı 75-71'lik skorla konuk ekip Galatasaray kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor