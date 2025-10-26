Haberler

Galatasaray, ÇBK Mersin'i 75-71 ile Geçti

Güncelleme:
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde dördüncü hafta maçında Galatasaray, ÇBK Mersin'i 75-71'lik skorla mağlup etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Turgut Işık, Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3,, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Asena Yalçı, Juskaite 11, Hayes 10, Geiselsoder 22, Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 9

GALATASARAY: Smalls 7, Williams 10, Oblak 11, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 2, Derin Erdoğan 8, Juhasz 24, Elif Bayram, Kuier 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 38-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-51

5 FAUL: Büşra Akbaş (Çimsa ÇBK Mersin )

Basketbol Kadınlar Süper Ligin dördüncü haftasında ÇBK Mersin, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı 75-71'lik skorla konuk ekip Galatasaray kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
