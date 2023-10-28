Galatasaray, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 9. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 9. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 28'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 9. galibiyetini elde etti. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray gelecek hafta Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. - İSTANBUL