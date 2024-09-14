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Galatasaray Çaykur Rizespor'u 5-0 ile Geçti, Yeni Yıldızlar Taraftarla Buluştu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Maç sonrası yeni transferler Osimhen, Jakobs ve Sallai, taraftarlarıyla fotoğraf çekildi. Osimhen, kale arkasındaki tribüne çıkarak taraftarlarla bir araya geldi.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının ardından Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, 3'lü çektirdi. Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribüne çıkarak taraftarların arasına girdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla yendi. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Galatasaray'ın yeni futbolcuları Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai taraftarların isteğini kırmadı ve ayrı ayrı 3'lü çektirdi.

Osimhen ayrıca kale arkasındaki tribünlere çıkarak taraftarların arasına dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Rizespor

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