Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 Mağlup Etti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina (Dk. 67 Icardi), Sane (Dk. 84 Zaniolo), Sara (Dk. 84 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 84 Jakobs), Osimhen (Dk. 90 Singo)

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Taha Şahin, Alikulov (Dk. 74 Mocsi), Samet Akaydin, Hojer, Mithat Pala (Dk. 60 Varesanovic), Olawoyin (Dk. 74 Buljubasic), Papanikolaou, Laçi (Dk. 88 Jurecka), Halil Dervişoğlu (Dk. 60 Zeqiri), Sowe

Goller: Dk. 20 Sanchez, Dk. 65 Osimhen, Dk. 90+2 Icardi ( Galatasaray ), Dk. 73 Varesanovic (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 36 Olawoyin, Dk. 53 Alikulov, Dk. 88 Hojer, Dk. 90+3 Erdem Canpolat (Çaykur Rizespor ), Dk. 90+1 Sallai ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

58. dakikada Yunus'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sara, dar açıya rağmen sert bir şut çıkardı. Kaleci Erdem Canpolat, bu pozisyonda meşin yuvarlağı önledi.

64. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, üzerine gelen topu önledi.

65. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Torreira'nın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa kafa vuran Osimhen, fileleri havalandırdı.

71. dakikada yaşanan karambolde top son olarak penaltı noktasındaki Papanikolaou'da kaldı. Yunan futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

73. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 1'e indirdi. Aut atışı sonrasında Torreira'nın kaptırdığı topta Buljubasic, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Günay, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-1.

82. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında kaleci Erdem Canpolat, yumruğuyla topu sağ çapraza doğru uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün'ün yakın köşeye şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı. Papanikolaou'ya yaptığı baskıyla topu kapan Sallai, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra pasını Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun altıpas çizgisi önünde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağları sarstı: 3-1.

Galatasaray, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.