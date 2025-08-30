Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 4. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi attı. Galatasaray, 8 resmi maçın ardından ilk kez kalesinde gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 8 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Çaykur Rizspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi atarken, Çaykur Rizespor'un tek golünü Dal Varesanovic kaydetti. Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan yediği golle birlikte 8 resmi maç sonra kalesinde gol gördü.

Aslan, en son geçen sezon 3 Mayıs'ta Sivasspor ile oynadığı lig maçında kalesini gole kapatamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan

İşte Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.