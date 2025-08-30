Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 4. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi attı. Galatasaray, 8 resmi maçın ardından ilk kez kalesinde gol gördü.
Aslan, en son geçen sezon 3 Mayıs'ta Sivasspor ile oynadığı lig maçında kalesini gole kapatamadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor