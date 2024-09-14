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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-0 Geçti

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında Galatasaray, 3. dakikada Sanchez ve 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sara'nın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Abdullah Uğur Sarı

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Alikulov (Hadziahmetovic dk. 38), Attila Mocsi, Anıl Yaşar, Casper Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Zeqiri, Minchev, Habil Özbakır

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Sanchez (dk. 3), Abdülkerim Bardakcı (dk. 25) (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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