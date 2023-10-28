Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yendi
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın golünü Oliveira attı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Eray Korkmaz (Dk.78 Muhammet Taha Şahin), Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.83 Hojer), Mithat Pala 8Dk.78 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk.83 Gaich), Sauerbeck, Minchev (Dk.67 Benhur Kerser)
Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk.46 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk.46 Ziyech), Torreira, Mertens (Dk.46 Oliveira), Kerem Aktürkoğlu (Dk.87 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk.67 Tete), Icardi
Gol: Dk.69 Oliveira ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk.62 Zeqiri, Dk.87 Sauer, Muhammet Taha Şahin (maçın ardından) (Çaykur Rizespor ) Dk.25 Günay Güvenç (Yedek kulübesinden), Dk.89 Sanchez, Dk.90+5 Ziyech ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi.
47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine pasında, Icardi'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.
48. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Minchev'in ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
66. dakikada Sanchez ile verkaça giren Boey'in sağdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
69. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Icardi'nin topa tek dokunuş yaptı. Oliveira'nın şutunda, savunmadan seken top, kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-1
74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Halil İbrahim Pehlivan'ın kontrol edip şutunda, yerden seken top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
77. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında defansın arkasına atılan pasta, sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Tete'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu, altı pas içerisinde üsten auta vurdu.
Mücadele, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.