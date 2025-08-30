Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçının VAR Hakemi Onur Özütoprak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, saat 21.30'da RAMS Park'ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Deniz Caner Özaral eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
