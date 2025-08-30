Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçında Öne Çıkanlar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirdi. Okan Buruk, Kayserispor mücadelesinde ilk 11 oynattığı Jakobs'u yedek kulübesine çekti.

Singo ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 31 milyon avro bedelle Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Singo, ilk kez bir müsabakada kadroya girerek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Maç öncesi taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 24 yaşındaki futbolcu, taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

Barış Alper Yılmaz kadroya alınmadı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kadroya alınmadı.

Suudi Arabistan'ın NEOM takımından transfer teklifi almasının ardından gitme isteğinde bulunan ve sonrasındaki süreçte sağlık sorunlarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Barış Alper, Karadeniz temsilcisine karşı da forma giyemedi.

Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Barış Alper, mental yorgunluğu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından maç kadrosuna yazılmadı.

Taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Kerem için prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'dan geçen sezon başında ayrılan ve yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bulunan Kerem aleyhine tezahüratta bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel hazırlık yaptı.

Müsabaka öncesinde stat hoparlörlerinden milli duyguları öne çıkaran marşlar çalan sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, LED ekranlarda ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan ifadelere yer verdi.

Galatasaray taraftarları da kale arkasına, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" ifadesinin yer aldığı pankart astı. Taraftarlar, tribünlerde sadece ay-yıldızlı Türk bayrağını salladı.

Filistin unutulmadı

Galatasaray taraftarı, İsrail işgali altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gazze'ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkacak "Küresel Kararlılık Filosu"na (Global Sumud Flotilla) destek verdi.

Taraftarlar, ultrAslan'ın bulunduğu Kuzey Tribünü'nde İngilizce "Refah Sınırı Kapısı'nı açın" ve "Tüm gözler Kararlılık Filosu'nun üzerinde" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, diğer kale arkasında ise "Gazze biz geliyoruz." yazılı pankarta yer verdi.

Minik Barış takımla fotoğraf çektirdi

Kanseri yenen minik Galatasaray taraftarı Barış Beğdili, sarı-kırmızılı takımla fotoğraf çektirdi.

Hatay'da yaşayan ve hastalığını atlatan minik Barış, iş insanı Dinçer Azaphan'ın girişimleriyle Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını RAMS Park'ta izledi. Barış, müsabaka öncesinde Galatasaray takım fotoğrafında yer aldı.