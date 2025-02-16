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Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla gerçekleşti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Rize'ye hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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