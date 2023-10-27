Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Rize'ye gelerek maç için hazırlıklarına başladı.

SPOR Galatasaray kafilesi, Rize'ye geldi

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)- Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 19.00'da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, karşılaşma için saat 19.45'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Sarı kırmızılıları havalimanında bir grup Galatasaraylı taraftar karşıladı. Havalimanında çiçekle karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Galataray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

"Muslera, Angelino, Eyüp, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, İcardi, Mertens, Zaha, Günay, Tete, Halil, Hakim, Kaan, Nelsson, Oliveira, Torreira, Abdülkerim, Barış, Kazımcan, Boey, Bakambu."