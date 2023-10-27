Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayan başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, bugün Rize'ye giderek maç öncesinde kampa girecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor