Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL