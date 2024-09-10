Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.
GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.