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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve çeviklik çalışmasıyla başladı ve dar alanda oyunla sona erdi. Galatasaray, yarın Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve çeviklik çalışmasıyla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın 18.30'da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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